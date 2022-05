Saída de Doria amplia chances da eleição ser resolvida no primeiro turno, diz Antonio Lavareda

Apoie o 247

247 - O presidente do Conselho Científico do Ipespe, Antonio Lavareda, avalia que a saída do ex-governador João Doria (PSDB) da corrida presidencial deverá beneficiar os candidatos mais competitivos e aumentar a chance de que a eleição seja resolvida já no primeiro turno. De acordo com o cientista político, as intenções de voto do tucano devem migrar para as candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)l, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

“Acho que, como era um contingente modesto o de volume de intenções de voto dele, naturalmente isso não tem impacto expressivo – ou seja, a redistribuição, migrando para mais de um candidato, não vai ter nenhum impacto expressivo”, disse Lavareda à Carta Capital.

“A última rodada de pesquisa Ipespe, divulgada na sexta-feira (20), aponta que Lula segue à frente da corrida eleitoral com 44% das intenções de voto no primeiro turno. Ele é seguido por Jair Bolsonaro (PL), que registra 32% da preferência do eleitorado. Na sequência, aparecem Ciro Gomes , com 8%; Doria, com 4%; André Janones (Avante) e Simone Tebet, com 2% cada.

Ainda de acordo com Lavareda, “na medida que vão saindo Doria, Mandetta, Huck etc., vai aumentando naturalmente a possibilidade de que a bipolarização se acentue e a eleição possa vir a ser resolvida no primeiro turno. Isso é aritmético. Diminuindo o número de candidatos, aumentam as chances de isso ocorrer.”

