Saída de Mourão do PRTB é dada como certa por lideranças da sigla

O vice-presidente Hamilton Mourão deve sair do PRTB para se filiar ao Republicanos

Igor Gadela, Metrópoles - Lideranças do PRTB já dão como certa , nos bastidores, a saída do vice-presidente Hamilton Mourão do partido e sua consequente filiação ao Republicanos.

Aliados de Mourão no PRTB acreditam que o acordo entre o vice-presidente e o deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, pode ser fechado até o fim de fevereiro.

O próprio Mourão admitiu à coluna estar negociando uma possível filiação ao Republicanos. O general informou, porém, que só pretende bater o martelo e anunciar sua decisão em março.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

