Saída de Nicolelis de comitê indica frustração de cientistas com governadores do Nordeste

Entre os cientistas que ajudaram no combate à pandemia de Covid-19 no Nordeste, o sentimento é de que os governadores dos estados da região não estão agindo de forma tão diferente do governo federal edit

247 - A saída do neurocientista Miguel Nicolelis da coordenação do comitê científico do Consórcio Nordeste reforçou o clima de desânimo por parte da equipe de médicos e pesquisadores que o integram.

Embora os grupos de trabalho sigam operando e as notas técnicas com recomendações para o combate à Covid-19 nos estados sejam publicadas regularmente, membros do comitê lamentam o desperdício do seu trabalho porque seus estudos não são levados em conta pelos governadores, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O sentimento, segundo relato de um dos participantes à coluna, é de que os governadores não estão agindo de forma tão diferente do governo federal.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.