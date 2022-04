Saída de Ramagem da Abin para disputar eleição causa tumulto na transição do comando do órgão

Quem está no comando da pasta é Carlos Afonso Gomes Coelho, mas o governo já trabalha com outro nome edit

247 - A saída do diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), o delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem (PL), para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados provocou uma transição de poder tumultuada no órgão, relata Rubens Valente, do UOL.

Quem assumiu o comando do órgão interinamente foi o número 2 de Ramagem, o diretor-adjunto Carlos Afonso Gomes Coelho. O governo Jair Bolsonaro (PL) anunciou internamente o novo diretor será outro, o oficial de inteligência da Abin e ex-capitão do Exército Victor Felismino Carneiro, que atua na superintendência da agência no Rio. Ele precisa, no entanto, passar por uma sabatina no Senado, o que ainda não tem data prevista.

Estuda-se uma saída pra driblar a sabatina no Senado e já colocar Carneiro no comando do órgão. Gomes Coelho seria transferido para outro cargo comissionado dentro da Abin e Carneiro seria nomeado como diretor-adjunto. Como adjuntos não passam por sabatina, a audiência no Senado seria evitada e ele assumiria a chefia.

Outro imbróglio é que em sua saída, Ramagem não levou consigo os diversos policiais federais que abrigou na Abin. O fato causou descontentamento interno.

