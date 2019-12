Sakamoto: silêncio de Bolsonaro e Moro soa como endosso a ataque ao Porta dos Fundos

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto criticou nesta sexta-feira (27) o silêncio de Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao ataque com coquetéis molotov à sede da produtora do Porta dos Fundos, no último dia 24.

"Em um contexto de intolerância deflagrada, o silêncio da principal autoridade do país e de seu auxiliar para questões de direitos fundamentais, após um ataque terrorista, soa como anuência. Pior, como endosso", afirma Sakamoto em seu blog, no UOL.

"Esse silêncio se espalha como um vírus, infeccionando a democracia e oferecendo a fundamentalistas religiosos, fanáticos políticos, racistas, fascistas, incels, milicianos ou imbecis mal-intencionados a certeza da impunidade para que imponham mais medo", acrescenta.

Para Sakamoto, a liberdade de expressão não aceita censura prévia e prevê a responsabilização judicial posterior. "Pois a partir do momento em que o debate é interditado por balas, facadas ou coquetéis-molotov em programas de humor, a sociedade é ferida de morte", avalia.

"A discussão não é entre direita e esquerda, mas entre civilização e barbárie. E, no silêncio daqueles que podem se opor a isso, a barbárie avança", finaliza Sakamoto.