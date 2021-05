Salles aparece na PF com assessor armado e pede informações sobre inquérito

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na manhã desta quarta-feira (19) na superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF) acompanhado de um assessor armado, que é um militar da reserva e, segundo pessoas próximas do titular da pasta, faz a segurança dele por causa de ameaças que teria recebido. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Salles chegou ao prédio da PF, localizado no setor policial sul, por volta das 08h00. Policiais informaram que o titular da pasta cobrou explicações sobre o inquérito e quis falar com o superintendente. Salles foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de facilitação da exportação ilegal de madeira.

Na PF, Salles foi recebido pelo chefe do órgão e informado que o caso estava sob sigilo e é de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O ministro afirmou não ter tido acesso aos autos e, por isso, sabe pouco sobre a apuração, mas disse acreditar que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro.

Para embasar o pedido, a Polícia Federal apontou supostas "movimentações suspeitas" no escritório de advocacia do qual o ministro é sócio.

A operação foi deflagrada com base em informações da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Na decisão em que autorizou a operação, Moraes detalhou trechos do ofício encaminhado pela embaixada americana à PF, segundo a qual a apuração teve início em janeiro de 2020.

Naquele mês, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (FWS) deteve para inspeção três contêineres de madeira exportados do Brasil, no Porto de Savannah, na Geórgia.

