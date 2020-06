Salles diz estar sofrendo ameaças e abre licitação de R$ 1 milhão para locação de carros blindados

Segundo o edital, veículo previsto para ser alugado nos deslocamentos do ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles, deverá ser do tipo SUV, com motor a diesel, vidros e portas elétricas, tração nas quatro rodas e ter até bancos de couro edit

247 - Sob a justificativa de estar sendo alvo de ameaças, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, determinou a abertura de licitação de mais de R$ 1 milhão para a locação de carros blindados. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, além do deslocamento em Brasília, o edital também prevê a locação de veículos blindados para serem utilizados em deslocamentos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

De acordo com o edital, o veículo previsto para ser alugado nos deslocamentos em Brasília deverá ser do tipo SUV com motor a diesel, vidros e portas elétricas, tração nas quatro rodas e bancos de couro. O carro também deverá possuir central multimídia com câmera de ré e GPS integrados ao painel original de fábrica.

O aluguel de carros blindados para uso nas demais regiões do país são mais simples com destaque para "central multimídia MP3, contendo entrada auxiliar USB, entrada auxiliar MP3 player compatível com Ipod/Iphone, bluetooth, câmera de ré e sistema de navegação GPS”, ressalta a reportagem.





Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Salles estaria sofrendo ameaças, o que justificaria a licitação. "Ao desempenhar suas atividades laborais, o senhor ministro teve sua integridade física ameaçada, bem como a dos integrantes de sua comitiva​", disse ministério, de acordo com a reportagem. Salles vem sendo duramente criticado desde que o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi divulgado por determinação judicial.

No vídeo, Salles diz que o governo federal deveria aproveitar a pandemia e “passar a boiada” na legislação ambiental do Brasil.

