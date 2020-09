Salles gastou usou apenas 36% do orçamento para prevenção, combate e fiscalização de queimadas

Do início de janeiro até o dia 22 de setembro, O ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, utilizou apenas R$ 61,8 milhões, dos R$ 173,8 milhões liberados, para a prevenção, combate e fiscalização de queimadas edit

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - Apesar dos incêndios históricos na Amazônia e Pantanal registrados ao longo do ano, o Ministério do Meio Ambiente, sob gestão de Ricardo Salles, gastou apenas 35,6% do orçamento destinado para prevenção, combate e fiscalização de queimadas.

De acordo com reportagem do UOL, de janeiro até o dia 22 de setembro, apenas R$ 61,8 milhões dos R$ 173,8 milhões liberados para a área. Com isso, o governo gastou pouco mais de um terço do que poderia ter usado contra o fogo, que já consumiu 2 milhões de hectares no Pantanal. A área representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas.

Todo o dinheiro que deveria ser utilizado pelo ministério de Salles vai para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

