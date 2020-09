Salles nomeia ex-conselheiro de entidade ruralista para a Secretaria da Amazônia

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nomeou o ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB) Joaquim Álvaro Pereira Leite para comandar a recém-criada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais. Leite atuou na SRB por cerca de 23 anos.

A SRB já divulgou notas de apoio a Salles, mesmo após a divulgação de conteúdo de um vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, quando ele sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

A Secretaria da Amazônia teve a sua criação anunciada em agosto devido a recordes de desmatamento. De acordo com levantamento feito pelo Greenpeace Brasil, a Amazônia superou, no último dia 14, o total de focos de calor registrado em todo mês de setembro de 2019.

Nos primeiros 14 dias foram registrados 20.486 focos de calor, um aumento de 86% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, já foram identificados mais de 64 mil incêndios no bioma.