Salles quer formar milícia ambiental com dinheiro de países ricos, denunciam ONGs

O principal projeto que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pretende financiar com US$ 1 bilhão que está pedindo aos países ricos para combater o desmatamento na Amazônia é a formação do que ele chama de Força de Segurança Ambiental, denunciada por ONGs como uma milícia ambiental edit

247 - Entidades de acompanhamento das questões climáticas denunciam que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer formar milícia ambiental com dinheiro de países ricos.

Nas reuniões prévias à Cúpula do Clima com representantes dos Estados Unidos e de antigos financiadores europeus de ações ambientais no Brasil, Salles apresentou a chamada Força de Segurança Ambiental como uma patrulha armada que poderá substituir a ação da Polícia Federal e dos órgãos como o Ibama e ICMBio.

As entidades de acompanhamento do meio ambiente consideram que o que Salles quer é controlar e direcionar as ações de combate ao desmatamento de acordo com objetivos políticos e não de estado, informa O Globo. Elas deixaram claro aos interlocutores ligados aos países procurados pelo ministro que não aprovam a ideia da patrulha. No Brasil já existem órgãos capazes de realizar essa fiscalização, como Ibama e o ICMbio.

"O que Salles quer de fato é ter uma milícia oficial que obedeça somente a ele”, diz Márcio Astrini, diretor do Observatório do Clima.

Desde o início de sua gestão, o ministro do Meio Ambiente vem acumulando conflitos com o Ibama e, mais recentemente, com a Polícia Federal. Além de contestar as ações desses órgãos, ele já trocou 25 dos 27 superintendentes do Ibama desde 2019 - quatro deles no início do mês. Na semana passada, o superintendente da PF no Amazonas foi demitido depois de protocolar uma notícia-crime do STF acusando o ministro do Meio Ambiente de defender interesses de madeireiras clandestinas.

