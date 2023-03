Sâmia Bomfim pede ao TCU apreensão das joias de Bolsonaro: “o larápio driblou a Receita. É crime!"

Deputada afirmou que, além de devolver objetos, ex-chefe do Executivo terá que responder pelas infrações cometidas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) anunciou nesta quinta-feira (9) que entrou com uma solicitação no Tribunal de Contas da União (TCU) para que as joias da Arábia Saudita em posse de Jair Bolsonaro (PL) sejam confiscadas.

"DEVOLVE, JAIR! Acabo de solicitar ao TCU que confisque imediatamente as joias contrabandeadas que estão com Bolsonaro. O larápio driblou a Receita em uma segunda remessa e diz que são bens 'pessoais'. Isso é crime! Além de devolver, tem que responder à Justiça por seus atos", escreveu Sâmia em seu Twitter.

>>> Ministros do TCU devem pedir devolução imediata da propina recebida por Bolsonaro

O ex-chefe do Executivo recebeu pessoalmente um pacote de joias que chegou ao Brasil em 2021 pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque. Os produtos estão avaliados em cerca de R$ 400 mil - relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gol, anel e um masbaha (uma espécie de rosário árabe) rose gold, materiais marca suíça Chopard.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.