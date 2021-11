Sancionada lei institui o auxílio gás para famílias de baixa renda

O auxílio será de 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. edit

247 - Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal terão direito ao benefício do vale-gás. De acordo com publicação do Diário Oficial desta segunda-feira (22), terão direito famílias com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo.

O auxílio, pago a cada dois meses, será de 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. Segundo a ANP, o gás de cozinha acumula alta de 27% no ano.

