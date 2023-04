Saneamento Básico: estatais poderão prestar serviço sem licitação

De acordo com a proposta, foram adiados para dezembro de 2025 os prazos para que empresas estatais comprovem capacidade para fazer investimentos no setor edit

247 - Empresas estatais poderão manter contratos sem licitação com municípios. A informação está nos decretos que regulamentam o Novo Marco do Saneamento Básico assinados nesta quarta-feira (5) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a proposta, foram adiados para dezembro de 2025 os prazos para que empresas estatais comprovem capacidade para fazer investimentos no setor. O prazo iria até 2021, mas várias empresas não entregaram a documentação dentro do limite previsto.

De acordo com o portal G1, também foi prorrogado para dezembro de 2025 o prazo para a regionalização do serviço de saneamento. O marco legal estabeleceu a criação de blocos regionais formados por municípios mais rentáveis e cidades menores, com baixa viabilidade comercial. A regionalização dos serviços iria até 31 de março deste ano.

O marco legal foi aprovado em 2020 e prevê a universalização do serviço até 2033, com água potável em 99% das casas brasileiras e coleta de esgoto em 90% das residências.

O projeto limitava a 25% a participação de parcerias público-privadas (PPPs) em concessões de saneamento. Um dos decretos assinados acabou com o limite. O governo estima que a medida pode atrair até R$ 120 bilhões em 10 anos, prazo final para a universalização dos serviços.

