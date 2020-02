Santos Cruz critica alinhamento automático com Estados Unidos e defende Huawei no 5G

247 - O general Carlos Alberto Santos Cruz, que fez parte do governo de Jair Bolsonaro e saiu após desentendimentos com filhos do presidente, concedeu entrevista à TV Democracia, criada pelo jornalista Fábio Pannunzio e criticou a atual política externa do Itamaraty. "Não é bom para o Brasil uma política de alinhamento automático com os Estados Unidos", disse ele, numa roda de conversa que envolveu também os jornalistas Leonardo Attuch, editor do Brasil 247, e Florestan Fernandes Júnior, colunista do 247. "O Brasil deve defender seus próprios interesses", afirmou.

Num outro ponto da entrevista, Santos Cruz também defendeu que a licitação da Agência Nacional de Telecomunicações sobre o 5G, a tecnologia de internet de alta velocidade, permita a participação da empresa chinesa Huawei, o que enfrenta resistências dos filhos de Bolsonaro. "O que importa é buscar a melhor solução para o país", disse ele.

Confira, abaixo, o programa completo da TV Democracia: