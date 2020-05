Santos Cruz critica militarização do governo Bolsonaro: "isso não pode acontecer"

Ex-ministro de Bolsonaro, general Santos Cruz diz que a grande presença dos militares no governo federal dá a sensação "de que os militares estão comprometidos com as disputas de governo", tentando salvar a pele do Exército, que se une cada vez mas ao bolsonarismo edit

247 - O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência general Carlos Alberto Santos Cruz criticou, em entrevista ao Antagonista, a militarização do governo de Jair Bolsonaro.

Tentando salvar a imagem do Exército, que se une cada vez mais ao bolsonarismo, Santos Cruz disse que a proximidade entre as Forças Armadas e o governo federal dá a sensação de que os militares participam da disputa política no Brasil.

“A incidência de militares é muito alta. Isso traz uma imagem para a população de que as Forças Armadas, posso falar pelo Exército, estão participando dos assuntos de governo, até da rotina de governo. Dá essa sensação de que os militares estão comprometidos com as disputas de governo. Isso não pode acontecer", falou.

Há quase um mês, Santos Cruz já avisava que o Exército não marcha com governo Bolsonaro .

