Santos Cruz recusa convite de Moro para disputar o governo do Rio de Janeiro

247 - O general da reserva Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro e que hoje faz oposição ao atual ocupante do Palácio do Planalto, foi convidado pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), considerado suspeito e parcial nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para disputar o governo do Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “Santos Cruz pediu tempo para pensar. Mas já avisou a Moro que não topa. Avalia que o partido não tem estrutura para suportar uma candidatura competitiva ao governo do estado”. A intenção do militar, segundo a reportagem, é ser candidato ao Senado ou à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal.

