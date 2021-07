Santos Cruz: 'tem que aplicar a lei contra quem ameaça as eleições'

Na visão do ex-ministro, qualquer pessoa que faça ameaças ao processo ou divulgue acusações e mentiras sobre fraudes, seja ela militar ou civil, deve ser responsabilizado pela Justiça Eleitoral edit

247 - O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, defendeu nesta sexta-feira (23) a aplicação da lei para quem ameaçar a realização das eleições no Brasil. Na visão do ex-ministro, qualquer pessoa que faça ameaças ao processo ou divulgue acusações e mentiras sobre fraudes, seja ela militar ou civil, deve ser responsabilizada pela Justiça Eleitoral.

"A Justiça tem que exigir dessas pessoas a responsabilização legal para o que elas estão fazendo. O problema é que nós não estamos aplicando a lei", afirmou Santos Cruz em entrevista ao UOL. "Tem que ser contundente, tem que ser forte nas respostas, e tem que aplicar a lei", completou.

Declaração é uma resposta à notícia de que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, avisou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que não haveria eleições presidenciais se não fosse reimplantado o voto impresso, divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo. Os dois negaram a informação, mas o jornal sustentou a informação.

Santos Cruz disse também que as eleições presidenciais não são assunto para manifestação do ministro Braga Netto. "Isso fere frontalmente um fundamento importante da democracia. E não é só esse fato, isso aí vem acontecendo. São pessoas se pronunciando, governante falando que eleição foi fraudada, governante falando que estão preparando para fraudar eleição", disse.

