'São evidentes as relações criminosas entre a extrema direita e o sionismo', diz Altman sobre monitoramento feito pela Abin

247 - O jornalista Breno Altman afirmou nesta quinta-feira (4) que "são evidentes" as relações entre a extrema-direita e o sionismo. "Reveladora a informação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que arquivos da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), durante o governo Bolsonaro, ficavam armazenados em Israel. São evidentes as relações criminosas entre a extrema direita e o sionismo", escreveu o jornalista na rede social X.

Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) monitorou ilegalmente 30 mil pessoas que seriam contrárias à gestão dele. Outra denúncia partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O magistrado afirmou que havia plano para enforcá-lo.

No STF, Moraes é relator dos inquéritos dos atos golpistas, que aconteceram em 8 de janeiro do ano passado, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

Ministros da Corte condenaram 30 pessoas por participação direta nos atos golpistas, com penas que variam de 13 a 17 anos de prisão, mais a responsabilidade de cobrirem os prejuízos causados pela depredação, estimados em R$ 30 milhões. Existem pelo menos 1.345 processos criminais no STF.

Reveladora a informação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que arquivos da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), durante o governo Bolsonaro, ficavam armazenados em Israel. São evidentes as relações criminosas entre a extrema direita e o sionismo. — Breno Altman (@brealt) January 4, 2024

