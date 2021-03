São Paulo poderá ter lockdown nas próximas duas semanas, que serão as mais duras e graves, diz Doria

247 - O governador de São Paulo João Doria disse que as próximas duas semanas serão as mais duras e graves para todos os estados brasileiros desde o início da pandemia e não descartou a possibilidade de decretar lockdown em São Paulo.

Os números de mortes e internações em São Paulo indicam que o estado passa pelo pior momento da pandemia de Covid-19.

“Teremos as duas semanas mais duras e graves da pandemia desde 26 de fevereiro do ano passado. Serão as semanas mais trágicas e mais difíceis para todos os estados brasileiros”, disse o governador em entrevista ao canal do YouTube My News, na noite desta segunda (1º).

Doria disse que o Centro de Contingência de São Paulo está analisando as ações e que seguirá a decisão da maioria dos especialistas. Uma das possibilidades é o lockdown, informa a Folha de S.Paulo.

“Os próximos dias serão cruciais para entender quais medidas precisamos. Se eles entenderem que é necessário ter medidas mais restritivas, eu não tenho nenhum temor de fazer isso”, disse o governador.

