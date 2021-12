São pequenas as chances de reeleição de Bolsonaro, diz cientista político Vitor Marchetti

Apoie o 247

247 - O cientista político e professor do curso de Políticas Públicas da UFABC Vitor Marchetti afirma, em sua coluna no UOL, que as chances de Jair Bolsonaro ser reeleito em 2022 são pequenas. Segundo ele, um estudo elaborado pelo Jota Labs apontou que os candidatos com rejeição acima de 43% possuem poucas chances pequenas de serem reeleitos e que “Bolsonaro está entrando em seu último ano de governo com algo em torno de 20% de avaliação positiva e 55% de avaliação negativa. Com esse termômetro e com esse preditivo que funcionou bem para medir o desempenho eleitoral do incumbente desde 1998, podemos afirmar que as chances de reeleição de Bolsonaro em 2022 são muito baixas”.

“Uma condição para que Bolsonaro volte a ficar competitivo para 2022 é uma melhora milagrosa das condições econômicas. Alívios pontuais podem até ocorrer com o início do pagamento do Auxílio Brasil, mas pode ser pouco para alterar uma avaliação tão ruim. A inflação alta, a queda no poder de compra e o desemprego dificilmente irão ceder com a intensidade e a velocidade que o governo precisaria para transformar a percepção de mal-estar geral”, avalia.

Ainda conforme Marchetti, “o pior desfecho para ele seria terminar o mandato em dezembro de 2022 sem a proteção de um novo mandato em 2023, com baixo capital político em razão de um desempenho eleitoral fracassado e, mais importante, sem a costura de um acordo de saída de cena capaz de protegê-lo. A principal habilidade política de Bolsonaro é o seu ótimo senso de oportunidade.

"Bolsonaro é irresponsável com muitas coisas, mas definitivamente não é irresponsável com a gestão de sua própria carreira política e de sua família. É muito pouco provável que alguém com esse tipo de trajetória entre em uma disputa presidencial com grande chance de derrota e com a possibilidade concreta de ficar vulnerável aos seus inimigos no momento seguinte”.

“A definição das candidaturas acontecerá apenas em agosto. Claro que há ainda muita coisa para acontecer no jogo político brasileiro nos próximos oito meses. Afirmo apenas que não seria descabido considerar seriamente um cenário em que Bolsonaro desiste de ser candidato à reeleição, busque se proteger em um mandato de senador pelo Rio de Janeiro (oito anos de mandato), e deixe a raia da direita mais livre para o crescimento de uma candidatura capaz de enfrentar Lula, com os militares e com tudo”, finaliza.

