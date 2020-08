Sara Winter recebeu auxílio emergencial, mas alega que foi vítima de fraude

247 - A ativista bolsonarista Sara Winter recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 para enfrentar a pandemia de Covid-19, mas alega que foi vítima de fraude e já registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Brasília, segundo O Antagonista.

Os advogados da ativista alegam que o número do CPF dela foi divulgado em redes sociais por um grupo de hackers. Sara disse que descobriu a fraude por meio do Twitter da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que divulgou o pagamento do auxílio no fim do mês passado, e disse que vai devolver o valor recebido em julho.

A Caixa Econômica Federal informou que foi aberta uma conta com o CPF dela e o valor foi depositado, mas não sacado.

