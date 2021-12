Sargento da Marinha força aluna a ir a motel e é condenado por assédio

Apoie o 247

247 - Um sargento da Marinha, músico do Batalhão Naval do Rio de Janeiro, foi condenado pela Justiça Militar da União por assédio sexual.

Segundo relato da vítima, uma aluna-sargento de apenas 19 anos, o militar usou de sua hierarquia para constrangê-la e fazê-la ir com ele a um motel, após ter dado carona na ocasião de um treinamento da banda de música. As informações são do Superior Tribunal Militar do Brasil (STM).

“Sinalizei que ele estava confundindo as coisas, mas ele parou o carro na orla de uma praia, próximo do Bananal, para tentar me convencer de que a relação seria um crime que valeria a pena. Fiquei desesperada, pois era de São Paulo, não conhecia o Rio de Janeiro e meu celular tinha acabado a bateria. Pedi para me levar imediatamente para o quartel”. Ao ser deixada no quartel da Marinha, a vítima saiu desesperada e contou o ocorrido a duas militares e ao seu namorado, um sargento do mesmo quartel.

O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, considerou o réu culpado e o condenou a um ano de detenção, em regime aberto. O militar também deverá participar do curso online "Assédio Moral e Sexual no Trabalho" oferecido pelo site do Senado Federal.

