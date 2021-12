Saúde avisará demais países sobre problema com dados de brasileiros

Ataque hacker aos sistemas do governo federal ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira. Não há prazo para restabelecer os dados edit

Por Rebeca Borges, Metrópoles - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou, nesta sexta-feira (10/12), que os países que receberão voos diretos do Brasil serão informados sobre a indisponibilidade dos sistemas do governo federal.

A medida faz parte de um acordo entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), e visa auxiliar brasileiros que têm viagem marcada para o exterior nos próximos dias.

“A gente entrou em contato com o MRE, que prontamente se colocou à disposição para comunicar todos aqueles países que nos próximos dias receberão voos do Brasil sobre o ocorrido. Até então, o brasileiro poderia entrar nesses locais com certificado digital. Vamos informá-los de que o Brasil sugere que cartão [de vacinação] físico seja aceito”, informou Cruz.

