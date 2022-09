Saúde refaz cartilha sobre aborto, mas continua a distorcer procedimento legal

Apoie o 247

Carta Capital - O Ministério da Saúde divulgou um novo documento com orientações técnicas para a realização de abortos no País, em substituição a uma cartilha que afirmava que “todo aborto é crime”.

Apesar de a pasta ter promovido audiência pública para ouvir entidades e organizações sobre o aborto legal, o novo texto mantém a restrição ao procedimento após a 22ª semana de gestação.

Segundo a legislação brasileira, o aborto é permitido em casos de gravidez decorrente de violação sexual, anencefalia fetal e risco à gestante, independentemente do período gestacional ou do estágio de desenvolvimento do feto.

Leia a íntegra na Carta Capital .

