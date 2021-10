SBT é condenado a pagar indenização de R$348 mil por reportagem de Russomano

O telejornal "Aqui e Agora" acusou a empresa Construtel de aplicar um golpe contra moradores de um condomínio na periferia de São Paulo. Segundo a Justiça, "a emissora agiu de modo no mínimo imprudente, veiculando informações distorcidas dos fatos" edit

247- O SBT pagou R$348 mil de indenização a uma empresa que foi alvo de uma reportagem feita em 1994 por Celso Russomanno no programa "Aqui Agora”.

De acordo com reportágem do UOL, na matéria feita por Celso Russomanno em maio de 1994, a empresa Construtel é acusada de aplicar um golpe contra moradores de um condomínio na periferia de São Paulo. Segundo a denúncia, a empresa estava desrespeitando os prazos e as condições para a implantação de um sistema de telefonia comunitário.

A empresa alegou que os termos do contrato estavam sendo cumpridos e que Russomanno usou “linguajar chulo, frases de efeito e imagens que não correspondem à realidade” para falar inverdades de forma leviana.

A emissora argumentou que a empresa estava “vendendo gato por lebre” e por isso era justa a reclamação.

A Justiça não aceitou a argumentação do SBT e condenou a emissora a pagar a indenização. Segundo o juiz, a emissora “veiculou informações distorcidas dos fatos”.

