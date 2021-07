"Se a elite se reconciliar com o povo brasileiro, estará se reconciliando com Lula automaticamente", diz Celso Amorim

“A elite tem que se reconciliar com o povo brasileiro, o povo brasileiro que sofreu com a desigualdade, que sofre com o desemprego, com a pandemia”, afirmou à TV 247 o ex-ministro, que tratou da possibilidade de um apoio da elite ao ex-presidente Lula em 2022. Assista edit

247 - O ex-ministro e embaixador Celso Amorim , em entrevista à TV 247, afirmou que a elite brasileira precisa se reconciliar com o povo brasileiro e, ao fazer isso, estará se reconciliando também com o ex-presidente Lula.

Tratando da sucessão da presidência do país e da inexistência de um nome da chamada “terceira via”, Amorim foi questionado sobre a possibilidade de a elite voltar a dialogar com o petista e apoiá-lo em 2022.

Para o ex-ministro, a elite, caso opte por Lula, precisa focar em se reconciliar com o povo. “O Lula representa o povo brasileiro. A elite tem que se reconciliar é com o povo brasileiro, o povo brasileiro que sofreu com a desigualdade, que sofre com o desemprego, com a pandemia… Se a elite resolver se reconciliar, estará se reconciliando com o Lula automaticamente, sem precisar de uma negociação”.

Segundo Celso Amorim, há sim a possibilidade de a elite e o mercado financeiro abraçarem Lula para a próxima eleição, com exceção daqueles “que são muito arraigadamente presos a certos privilégios, que não querem ver negros na universidade, que a pretexto de uma falsa meritocracia são contra as medidas sociais”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.