“Se Bolsonaro reduzir preços da gasolina, do gás de cozinha e da luz elétrica, ele terá três cabos eleitorais”, diz Altman

O jornalista Breno Altman apontou que a redução dos preços da gasolina, do gás de cozinha e da luz elétrica, poderiam ser “três fortes cabos eleitorais” de Bolsonaro para sua reeleição, mas ressalta que a política econômica do governo ultraliberal não viabilizará tais medidas. Assista edit

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom dia 247 desta segunda-feira (22) apontou que a redução dos preços da gasolina, do gás de cozinha e da luz elétrica, poderiam ser “três fortes cabos eleitorais” de Bolsonaro para sua reeleição em 2022, mas ressalta que a política econômica do governo não viabilizará tais medidas. “Bolsonaro está no campo dos interesses do capital financeiro, mas precisa ganhar a eleição e promover medidas sociais, ele encontra-se hoje nesta contradição”, apontou.

“Bolsonaro não quer mexer nos fatores estruturais de uma empresa como a Petrobras ou do setor elétrico. Ele encontrará o melhor dos dois mundos?”, indagou Altman.

Em sua visão, “Bolsonaro não irá mudar a política de preços da Petrobras ou interromper as privatizações da refinarias”, que causa o impacto no preço dos seus derivados e o desmonte da estatal.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa Bom Dia 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.