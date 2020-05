“Se Bolsonaro sofrer impeachment, será por causa da pandemia”, afirma diretor da Eurasia Group

Segundo a consultoria Eurasia Group, especialista em análises de risco, há somente 25% de chances de Jair Bolsonaro ser destituído do cargo, apesar de já colecionar 30 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados edit

Revista Fórum - A consultoria Eurasia Group, especialista em análises de risco, considera que o presidente Jair Bolsonaro possui um risco maior de sofrer impeachment por conta da pandemia do coronavírus do que por conta dos escândalos políticos envolvendo sua família.

De acordo com a empresa, há 25% de chance do ex-capitão ser destituído do cargo, apesar de já colecionar 30 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados.

“Considerando sua base de apoiadores muito leal, é pouco provável que as taxas de aprovação de Bolsonaro caiam substancialmente a níveis perigosos para o presidente”, prevê a Eurasia.

Leia a íntegra na Fórum.

