Se eleito, Lula deve indicar mais mulheres para o STF

Revista Fórum - As articulações de nomes para ocupar uma das vagas do Supremo Tribunal Federal (STF) em eventual governo Lula, já começaram. Um dos principais nomes ventilados é o da criminalista Dora Cavalcanti. A advogada fez campanha para Fernando Haddad à Presidência em 2018.

Outros nomes que estão no páreo são os das advogadas Flávia Rahal e Carol Proner. As três integram o grupo de juristas Prerrogativas, que apoia Lula. A dupla é preferida entre os criminalistas e também faz parte do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), idealizado por Thomaz Bastos. Já Carol Proner é fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).

