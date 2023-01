"Se eu morrer, não chorem", diz Janones, ao revelar ameaças

"Estou recebendo esse tipo de mensagem todo dia. Pessoas com muito ódio jurando que vão me assassinar", escreveu o deputado federal André Janones nas redes sociais edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais para afirmar estar sofrendo ameaças de morte por parte de bolsonaristas e militantes da extrema direita. Nas postagens, o parlamentar afirma que foram divulgadas informações falsas nas redes sociais com a ideia de que ele pretende matar por asfixia os terroristas presos pela Polícia Federal no último domingo (8), após os atos terroristas em Brasília.

“Minha vida é a única coisa que tenho, está e em risco. Hoje é ontem divulgaram falsos prints dizendo que eu vou matar as famílias dos bolsonaristas asfixiadas. Estou recebendo esse tipo de mensagem todo dia. Pessoas com muito ódio jurando que vão me assassinar”, escreveu Janones no Twitter.

“Sou um homem só! Consegui vencê-los assim na campanha? Sim, mas eram apenas 3 meses. Agora, o desafio é maior! Essa turma de terroristas não sabe quando sair das ruas. Estão enfeitiçados”, diz o deputado em outra postagem em referência a sua atuação nas redes sociais em defesa da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral.

Janones também usou a plataforma para afirmar que, apesar das ameaças, não pretende renunciar.” Por fim, se o Estado não pode garantir minha vida, ainda assim NÃO RENUNCIAR. Confio em Deus, e se eu morrer, não chorem. Pois terei morrido na única maneira que faria minha existência neste mundo valer a pena: lutando pelos pobres. E SE quiserem me homenagear, sigam lutando!”, escreveu.





Estou como um exército de um homem só, mantendo engajamento alto, distribuindo conteúdo 24 horas para o meu grupo que conta com mais de 140 mil pessoas. Estou fazendo monitorando todas as redes deles, jogando vacina e distrações sempre que vejo um ataque em potencial e etc January 11, 2023

Minha vida é a única coisa que tenho, está e em risco. Hoje é ontem divulgaram falsos prints dizendo que eu vou matar as famílias dos boldonarista asfixiadas. Estou recebendo esse tipo de mensagem todo dia. Pessoas com muito ódio jurando que vai me me assassinar. January 11, 2023

Eu estou me matando (talvez literalmente) pra salvar a democracia do meu país. Tenho um mandato independente, de um parlamentar honesto, representado por 240 mil mineiros e por 200 milhões de brasileiros por quem eu luto ela dar voz. — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 11, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.