'Se Lula não acabar com o orçamento secreto, o orçamento secreto vai acabar com ele', diz Renan Calheiros

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou duramente o chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, e alertou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa acabar com a prática para evitar o “fim do governo.

"Se o Lula não acabar com o orçamento secreto, sinceramente não é isso o que eu desejo, mas o orçamento secreto vai acabar com ele [Lula]. É impraticável você conviver na presidência da República com o orçamento secreto", disse Calheiros em entrevista ao UOL News.

Ainda segundo o parlamentar, “o Bolsonaro deixou de ser presidente a partir do momento em que adotou o orçamento secreto porque ele retira as competências e prerrogativas do governo e transfere o endereço para os pedidos dos entes da Federação para o Congresso Nacional. O presidente não tem função".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.