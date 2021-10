"Se não aprovar este ano, ano que vem pode esquecer", diz Bolsonaro sobre reformas administrativa e tributária

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro disse que se as reformas administrativa e tributária não forem aprovadas neste ano também não deverão avançar em 2022, ano eleitoral no Brasil. "Essas reformas têm que acontecer no primeiro ano de cada governo. Já estamos praticamente terminando o terceiro ano [de governo]. Se não aprovar este ano, ano que vem pode esquecer", disse Bolsonaro em entrevista à TV Canção Nova, de acordo com a Folha de S. Paulo. "Essas outras, até mesmo a tributária, se não aprovar este ano fica para quem assumir em 2023", completou.

O texto da reforma administrativa, que altera as regras do funcionalismo público, foi aprovada por uma comissão especial da Câmara no final de setembro e aguarda deliberação pelo Plenário da Casa. Caso aprovada, a reforma permitirá o corte de até 25% dos salários dos servidores públicos em caso de crise fiscal, a possibilidade de desligamento por desempenho considerado insuficiente, e, entre outras alterações.

