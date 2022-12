"Se não votar hoje, não tem mais PEC", diz José Guimarães

Declaração do parlamentar se deve à aproximação do recesso parlamentar em meio a falta de consenso pela aprovação da PEC da Transição edit

247 - O deputado federal reeleito José Guimarães (PT-CE) afirmou que a PEC da Transição precisa ser votada pela Câmara nesta quinta-feira (15) sob o risco de não se ter mais proposta. "Se não votar hoje, não tem mais PEC", disse Guimarães durante conversa com jornalistas nesta quinta-feira, de acordo com o UOL.

A declaração do parlamentar se deve à aproximação do recesso parlamentar em meio às discussões sobre a aprovação da PEC da Transição, que ainda não chegou a um ponto de consenso entre os parlamentares.

A PEC da Transição, que abre espaço para que o governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa utilizar recursos da ordem de R$ 145 bilhões fora do limite do teto de gastos - precisa de apoio de 308 dos 513 deputados, em uma votação de dois turnos, mas o texto que foi aprovado pelo Senado teria o apoio de apenas 200 deputados.

“A expectativa inicial dos petistas era que o texto aprovado no Senado fosse carimbado pelos deputados, ou seja, sem alterações. No entanto, não há convergência sobre o conteúdo da medida”, destaca a reportagem.

