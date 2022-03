"Se nos aliarmos, tenho certeza que podemos fazer um grande governo", diz Lula sobre Alckmin

Apesar da declaração, o ex-presidente petista mantém o discurso de que ainda não definiu sua candidatura ao Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista à Rádio Som Maior nesta terça-feira (22), voltou a falar da possibilidade - cada vez mais consolidada - de se aliar ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para concorrer à Presidência.

>>> "Eu estava com a verdade. Eu estou tranquilo, não sei se eles estão", diz Lula

"O fato de ser adversário não quer dizer que você é inimigo. O Alckmin está se filiando ao PSB, os partidos e nós ainda vamos ter que conversar e eu ainda estou definindo a candidatura. Se nos aliarmos e ganharmos as eleições, tenho certeza que podemos fazer um grande governo", declarou. A filiação de Alckmin ao PSB acontece nesta quarta-feira (23).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gasolina

Lula reafirmou seu compromisso de mudar a política de preços da Petrobrás caso volte ao poder. Ele criticou novamente o atual sistema, que atrela o preço dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional e ao dólar, fazendo com que os brasileiros paguem cada vez mais caro e os acionistas da Petrobrás recebam dividendos cada vez maiores.

Para conseguir manter uma política de preços 'desdolarizada', no entanto, ressaltou Lula, o Brasil terá de aumentar sua capacidade de refino para abastecer seu mercado interno. "O Brasil precisa de capacidade de refino. Para isso precisamos construir mais refinarias. Hoje, o povo que ganha salário em real tem que pagar gasolina com preço de dólar. Se nós ganharmos as eleições, vamos abrasileirar os preços da Petrobrás".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE