"Se o Marinho entrar mais uma vez, eu vou embora", disse Bolsonaro, no bastidor da transmissão da Jovem Pan

247 - Durante entrevista à Jovem Pan, Jair Bolsonaro demonstrou irritação com as perguntas feitas pelo humorista André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, que foi seu aliado na campanha eleitoral.

Bolsonaro, que também transmitia a entrevista em suas redes sociais, se incomodou com a pergunta sobre a prática da "rachadinha" no Rio de Janeiro e disse que não responderia a provocações.

“Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre os meus atos, tá ok? Não vou aceitar provocação sua. Não vou aceitar. Não vou aceitar. O teu pai [Paulo Marinho] é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai. Não tem mais conversa contigo”, disse Bolsonaro.

Na sequência, uma discussão entre os apresentadores Adrilles Jorge, apoiador de Bolsonaro, e André Marinho, fez Bolsonaro ameaçar deixar a entrevista.

"Se o Marinho entrar mais uma vez na tela, eu vou embora", ameaçou. Em seguida levantou e deixou a transmissão.

Olha a valentia do Bolsonaro quando perguntaram a ele sobre rachadinha... #BolsonaroFujao pic.twitter.com/CH3NJQLRED — Orlando Silva (@orlandosilva) October 27, 2021





