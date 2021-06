“Se PT voltar, vai ter plantação de maconha no Alvorada”, diz Bolsonaro

247 - Para criticar o Projeto de Lei que autoriza a venda de medicamentos derivados da maconha, Jair Bolsonaro atacou o PT, em declaração nesta terça-feira (8) no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro disse que, se o PT voltar ao poder, vai haver plantação de maconha em frente ao Palácio do Alvorada.

“Tem a canabidiol sintética. Não precisa deixar o pessoal em casa, não. Já imaginou se o PT um dia voltar ao governo? Vai ter plantação de maconha ali, ó.", disse.

O projeto, que foi classificado como “uma porcaria” por Bolsonaro, será votado nesta terça-feira (8) na Câmara dos Deputados e cerca de 13 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados caso seja aprovado.

Caso aprovado na Câmara, o projeto ainda passará pelo Senado e Bolsonaro poderá vetá-lo.

O uso do canabidiol (CBD) para fins medicinais foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 3 de dezembro de 2019, contudo, mesmo com essa autorização, a medicação permanece inacessível financeiramente para a maioria da população em razão do alto custo.

