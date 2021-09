“Se tiver havido fakeada, a Folha pagará caro por ter participado do encobrimento”, diz Rui Costa Pimenta

O medo do jornal e da burguesia, para o presidente do PCO, é que o documentário da TV 247 gere a reabertura de um inquérito que comprove a versão de autoatentado no episódio da suposta facada: “o número de pessoas envolvidas no encobrimento é muito grande”. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou em entrevista à TV 247 o ataque da Folha de S. Paulo ao documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , da TV 247.

Para Pimenta, o medo do jornal reflete também a tensão da burguesia diante do material jornalístico.

Se o documentário gerar a reabertura de um inquérito judicial que venha a confirmar a versão de autoatentado no episódio da suposta facada, todos aqueles que participaram da mentira serão atingidos, disse o dirigente partidário. “Qual é o problema da burguesia com esse documentário? É que se isso for para um inquérito e se revelar verdadeiro, que foi falsa a facada, o número de pessoas envolvidas no encobrimento é muito grande. A própria Folha vai pagar caro por isso. Por isso eles são contra [o documentário], porque eles participaram do encobrimento”.

