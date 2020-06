“Se vier outro igual, a gente derruba também”, diz presidente da UNE sobre queda de Weintraub

Revista Fórum - Assim que foi anunciada a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, na tarde desta quinta-feira (18), o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Iago Montalvão, divulgou um vídeo comemorando a queda do olavista, e afirmando que a saída do agora ex-ministro representa uma vitória de professores e estudantes, que ao longo do últimos anos têm encampado mobilizações contra a atuação de Weintraub no MEC.

“Isso é uma vitória nossa, é uma vitória do movimento estudantil, da educação”, afirmou Montalvão.

O principal cotado para assumir o posto no MEC no lugar de Weintraub é o olavista Carlos Nadalim, secretário nacional de Alfabetização. A escolha seria uma forma de agradar a ala mais ideológica do governo.

