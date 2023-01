Seape/DF nega que Tserere tenha sofrido parada cardíaca na prisão

Apoie o 247

247 - A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) informou que o bolsonarista José Acácio Tserere Xavante, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, está em “perfeitas condições de saúde”, contrariando apoiadores do ex-chefe de governo que divulgaram que o indígena teria sofrido uma parada cardíaca.

A esposa de Tserere, Sueli Xavante, disse em suas redes sociais na terça-feira (3) que o indígena ficou “muito ruim dentro do presídio”, mas estava passando bem. Posteriormente, bolsonaristas divulgaram nas redes que o cacique poderia ter sido “envenenado” e “eliminado”. A ex-deputada federal, Silvia Waiãpi, escreveu no Twitter que o cacique teria sofrido parada cardíaca em razão de uma possível “alteração metabólica relacionada a uma suposta diabetes não insulínica”.

Em nota, a Seape/DF informou que Tserere é diabético e está sendo acompanhado diariamente pela equipe médica da Papuda. A secretaria diz que não houve qualquer intercorrência na data referida.

Leia a nota da Seape/DF na íntegra:

“A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) e a Secretaria de Saúde informam que o custodiado J.A.S.X.(42anos) encontra-se em perfeitas condições de saúde.

O referido reeducando é diabético e está sendo acompanhado diariamente pela equipe de saúde da unidade prisional. Destaca-se que não houve qualquer intercorrência na data de hoje.

A Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria de Saúde se colocam à disposição para esclarecimentos adicionais”.

(Com informações do Metrópoles).

