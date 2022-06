Sebastião Salgado, Wagner Moura e antropóloga Manuela Carneiro vão participar acompanhar buscas por Dom Phillips e Bruno Pereira

Apoie o 247

ATALAIA DO NORTE, Amazonas (Reuters) - A busca pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira na floresta amazônica está chegando ao fim nesta terça-feira, uma vez que a área que falta ser vasculhada diminui cada vez mais, disse um porta- voz do grupo indígena Univaja.

Phillips e Pereira desaparecem há mais de uma semana em uma área remota do rio Itacoaí, no extremo oeste do Brasil, perto da fronteira com a Colômbia e o Peru

Eliesio Marubo, advogado da Univaja, disse que os indígenas que fazem as buscas alertaram as autoridades após descobrirem vestígios dos homens em uma área, ajudando a concentrar como buscas.

"Entendemos que estamos caminhando para buscamos o fim da noite ainda mais", disse Mar-feira-feira.

No domingo, a polícia disse que as equipes de busca foram encontradas em um riacho ao largo do rio próximo ao último local onde eles foram pela vez em 5 de vistos.

Uma testemunha da Reuters observou nesta terça-feira que as autoridades tinham aberto um canal maior no caminho levado ao riacho onde os pertences foram encontrados, permitindo que os barcos maiores acesso para expandir a busca.

Em uma carta dirigida à família Phillips, que foi informado pela Reuters o embaixador brasileiro em Londres pediu desculpas nesta terça-feira por informações incorretas encontradas de que os corpos haviam sido encontrados.

Informações recebidas de autoridades envolvidas na investigação no Brasil, levaram a embaixada a cometer um engano disse o embaixador Fred Arruda, acrescentando: "Peço desculpas de todo coração".

A Polícia Federal disse que espera nesta semana uma análise forense de coleta de sangue de um homem suspeito de envolvimento no caso.

Em um comunicado, a PF disse no domingo que os pertences encontrados incluíam um cartão de identificação de Pereira. Um bombeiro de uma equipe de busca contorno aos repórteres sobre uma mochila com roupas e um laptop amarrado a um tronco de árvore meio solto.

Pereira, um ex-coordenador da Funai responsável por livros isolados e recentemente contatados, estava em uma viagem de pesquisa com Phillips, um repórter freelance que fez trabalhos para o Guardian e o Washington Post e estava trabalhando em um sobre a Amazônia.

Eles estavam na área remota da floresta que não abrigam o maior número de indígenas do mundo. A região também tem atraídas gangs de tráfico de garimpeiros, com madeireiros e caçadores ilegais.

A notícia do desaparecimento livre ganhou destaque globalmente, com associações de direitos humanos, ambientalistas e defensores da imprensa cobrando o governador a intensificar as buscas.

Manifestantes indígenas, carregando cartazes fazendo os rostos de Phillips e Pereira, caminhando em Segurança Pública em Brasília, nesta terça-feira, para exigir e respostas. Funcionários da Funai fizeram uma greve de um dia para maior segurança para os indígenas que trabalham na área.

Terça o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anunciou a formação de um grupo de trabalho para acompanhar como ações de busca pelos dois desaparecidos e propor medidas que visem aprimorar a atuação do Poder Judiciário nas questões relacionadas.

"O Grupo de Trabalho atuará no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e será composto pelo fotógrafo Sebastião Salgado, pelo ator Wagner Moura, pela antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e pela juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Lívia Cristina Marques Peres”, disse em comunicado o presidente do CNJ, Luiz Fux, que também preside o Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente Jair Bolsonaro, que uma vez foi questionado por Phillips em uma entrevista coletiva sobre o enfraquecimento da aplicação das leis ambientais durante seu governo, disse na semana passada que os dois homens estavam em uma "aventura" que não é recomendada, e especulou que poderia ter sido resolvido.

