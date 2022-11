Secretária bolsonarista acusada de ameaçar servidores após vitória de Lula é exonerada

Luciana Siqueira teria dito, em reunião com funcionários após as eleições, "saber exatamente quem não votou em Jair Bolsonaro" e que tais pessoas "pagarão pela Justiça divina" edit

247 - Bolsonarista, a secretária nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda foi exonerada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, conforme publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (22).

Segundo o portal UOL, Luciana estava envolvida em denúncias de ameaças contra seus funcionários, servidores da pasta, devido à derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. Logo após o anúncio do resultado do pleito, a secretária encaminhou mensagens afirmando que quem votou no candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contribuiu para que "nosso trabalho desça pelo ralo."

No dia seguinte, em reunião convocada pela própria Luciana, o Globonews informa que ela disse "saber exatamente quem não votou no presidente" e que tais pessoas "pagarão pela Justiça divina". A secretária também "reclamou da falta de lealdade de alguns da equipe, equiparou a traição de Judas e disse que quem vota em quem rouba não está com Deus" e que "vai infernizar todos os dias da próxima gestão e que o inferno não vai vencer o céu".

Servidores a denunciaram na ouvidoria do Ministério da Cidadania, no Ministério Público Federal e na Controladoria-Geral da União. Ao UOL, a agora ex-secretária alega que não agrediu ou ameaçou qualquer pessoa, mas que apenas disse o que pensou que poderia acontecer após as eleições.

