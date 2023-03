Secretaria do Distrito Federal não recorre e sigilo de reuniões de Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, é derrubado

Apoie o 247

Queda do sigilo poderá revelar se Jair Renan cometeu o crime de tráfico de influência enquanto Jair Bolsonaro estava à frente da Presidência da República

247 -A Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal não recorreu de uma decisão judicial que derrubou o sigilo imposto às reuniões mantidas por integrantes da pasta com Jair Renan, filho 04 de Jair Bolsonaro, e o conteúdo dos encontros deverá ser divulgado. A queda do sigilo poderá revelar se Renan cometeu o crime de tráfico de influência enquanto Bolsonaro estava à frente da Presidência da República. A informação é do UOL.

O sigilo havia sido imposto durante a gestão de Bolsonaro sob uma suposta alegação de necessidade de segurança. A empresa do jovem, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, já havia sido alvo de uma investigação da Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência junto a Secretaria de Esportes do DF. O caso, porém, acabou arquivado.

Durante as apurações, foi revelado que os empresários haviam bancado a reforma do escritório de Jair Renan, no Rio de Janeiro, e que também doaram um carro elétrico para o jovem.

Segundo a reportagem, a Justiça havia solicitado as informações sobre as reuniões no ano passado, mas o pedido não foi atendido. O servidor Marivaldo de Castro Pereira recorreu alegando que o sigilo poderia beneficiar interesses particulares da empresa do filho de Bolsonaro. Em novembro, a segunda instância judicial acatou o recurso impetrado pleo servidor.

Como o prazo para um novo recurso expirou no dia 27 de fevereiro sem que houvesse alguma manifestação por parte do governo do Distrito Federal, o caso transitou em julgado, não cabendo mais recursos. Com isso, a Secretária de Esportes e Lazer terá que revelar as informações sobre as reuniões em um prazo de até 15 dias. Não há, contudo, um prazo definido para que as informações e dados sobre os encontros sejam solicitadas.

