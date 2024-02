Secretária ligada à Transparência Internacional já foi multada pelo Banco Central

Ana Toni, secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, já foi conselheira da ONG investigada por Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ana Toni, ligada à ONG Transparência Internacional e atual secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi multada pelo Banco Central (BC) em R$ 8.749,00 por não declarar investimentos no exterior, violando o artigo 1º da Medida Provisória 2.224/2001, informa a revista Veja. A multa refere-se a um atraso de três meses na declaração de capitais no ano de 2012, sendo entregue após o vencimento estipulado em 5 de abril de 2013. A notificação ocorreu quatro anos depois.

Toni foi conselheira da Transparência Internacional, organização investigada a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, por possível apropriação indevida de recursos públicos. Foi no período em que estava no conselho da ONG que a secretária efetuou o pagamento da multa ao BC, inclusive.

continua após o anúncio

A Transparência Internacional é investigada por um acordo com o Ministério Público Federal de 2014, que delegou à ONG a gestão de R$ 2,3 bilhões, de acordo com o ministro do STF.

Em 2020, ainda de acordo com a Veja, Ana Toni, atuando como Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), assinou um acordo de colaboração com a Escola Superior do Ministério Público, visando a implementação de ações conjuntas para atividades acadêmicas relacionadas ao ensino e pesquisa de interesse mútuo entre as partes, como cursos, projetos e eventos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: