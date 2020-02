Secretário da Casa Civil do MS morre baleado em fazenda na fronteira com Paraguai

247 - O secretário da Casa Civil do Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini, morreu baleado na manhã desta segunda-feira 24 em sua fazenda no município de Amambaí, na fronteira com o Paraguai, após ser atingido por três disparos.

Ele chegou a ser levado a um hospital em Dourados, na mesma região, mas não resistiu.

Segundo reportagem do Estado de S.Paulo, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antonio Carlos Videira, disse que o atentado não tem relação com o crime organizado que atua na região. O atirador fugiu e está sendo procurado.