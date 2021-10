Secretário de Atenção à Saúde diz que falta dinheiro para distribuir absorventes: 'nossa prioridade é o que mata'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara, disse que o governo tem “interesse total” em apoiar a distribuição de absorventes para mulheres carentes, mas que não sabe de onde virão os recursos necessários para isso. “É óbvio que o interesse é total, inclusive eu sou ginecologista, eu sei que isso é um problema grande. A questão é de onde vai vir o recurso. O dinheiro do SUS não brota, a gente tem um orçamento de R$ 143 bilhões, e quando qualquer programa novo entra alguma coisa tem que sair”, disse Câmara ao site Metrópoles. O projeto, que havia sido aprovado pelo Congresso, foi vetado por Jair Bolsonaro no último dia 7.

“Então, a gente tem uma questão de prioridade, prioridade é o quê? É o que mata, é o que adoece”, destacou o auxiliar do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De acordo com o relatório Livre para Menstruar, do movimento Girl Up – uma iniciativa global da Organização das Nações Unidas que busca promover a igualdade de gênero – em parceria com a empresa Herself, uma em cada quatro mulheres brasileiras não conseguem comprar absorventes íntimos.

Câmara, porém tentou desqualificar o estudo que aponta a chamada pobreza menstrual no Brasil. “Não sei se repararam que é uma pesquisa feita por indústria de absorventes. Então, assim, é um conflito de interesse tão grande, um viés tão grande”, disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE