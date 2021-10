Secretário de Guedes ganha licitação e seus fundos de investimentos recebem R$ 4 bilhões do BNDES

Apoie o 247

247 - Depois da revelação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, escondia conta em paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas, outro integrante da equipe econômica tem seu nome envolvido em ganhos irregulares. Dois fundos de investimento ligados ao secretário Especial de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, foram habilitados em uma licitação de R$ 4 bilhões promovida pelo BNDES, banco público subordinado à sua própria pasta.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, um dos fundos é administrado pela mulher do secretário, a empresária Margot Greenman. O outro era controlado por uma empresa que tinha Paes de Andrade em seu conselho de administração, mas, apesar de selecionada, não chegou a concluir o acordo com o banco público.

A licitação do BNDES repassa R$ 4 bilhões a fundos de investimento, que então emprestariam o dinheiro para micro e pequenas empresas. O objetivo era parte de um pacote de apoio para empreendedores em meio à pandemia da Covid.

Ainda segundo a reportagem, o governo criou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o Programa Capital de Giro, entre outros, e aplicar os R$ 4 bilhões por meio dos fundos de investimento foi uma estratégia para fazer o recurso chegar mais rapidamente ao mercado.

No entanto, dos 12 fundos pré-selecionados, dois têm ligação com Paes de Andrade, que diz não ter influenciado na seleção. Um deles era o BSA FIC FIDC, gerido por uma empresa que tinha em seu quadro societário a Finvest Finanças e Investimentos S.A. Paes de Andrade integrou o conselho de administração da Finvest até o dia 5 de novembro de 2020. Ou seja: ele integrava a gestão da empresa enquanto a licitação ocorria.

O outro fundo ganhador da licitação e que tem relação com o secretário da Economia é o Libra Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Este é gerido pela empresa Captalys Gestão LTDA, da qual é sócia a empresária Margot Alyse Greenman, mulher de Paes de Andrade. O próprio secretário também já foi sócio da Captalys, por meio de uma empresa chamada BR Ventures.

