Secretário de Saúde do Pará testa positivo para Covid-19 e governador tem resultado inconclusivo

247 - O secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, testou positivo para o novo coronavírus. A informação é da própria Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), que acrescenta ainda que mais duas pessoas da equipe do Governo também estão infectadas.

O governador, Helder Barbalho, também fez o exame, mas o resultado deu inconclusivo e será refeito.

De acordo com a Sespa, Beltrame está em isolamento domiciliar, assim como as duas outras pessoas da equipe que também testaram positivo. O quadro de saúde de todos é estável.

