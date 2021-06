Secretário do governo Bolsonaro defende médico que está preso no Egito por ter ofendido uma mulher

Bolsonarista e olavista, Felipe Pedri, secretário do governo, defende o médico Victor Sorrentino, preso por ter ofendido uma mulher no Egito edit

247 - O secretário de Comunicação Institucional do governo Bolsonaro, Felipe Pedri, foi a público defender o médico Victor Sorrentino, preso no domingo (30) por ter ofendido uma mulher no último domingo (30). O próprio Sorrentino divulgou um vídeo em que ofende uma mulher com palavras de baixo calão e alusões sexuais.

Pelas redes sociais, o secretário de Comunicação Institucional de Jair Bolsonaro escreveu: "De olho na quantidade de mau caracters (sic) que estão levando um pai de família como o Vick a passar por desumanidades sem precedentes em um país estrangeiro. Vocês não são brasileiros, são a escória da humanidade. Nojo total", postou. As informações são do Painel da Folha de S.Paulo.

