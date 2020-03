Secretários da Saúde do Nordeste se dizem 'estarrecidos' com pronunciamento de Bolsonaro

"Percebemos, sem espanto, os graves desencontros entre o pronunciamento do presidente e as diretrizes cotidianas do Ministério da Saúde. Esta fala atrapalha não só o ministro, mas a todos nós", dizem os secretários estaduais da Saúde em nota sobre o discurso de Jair Bolsonaro edit

247 - Os secretário da Saúde dos estados do Nordeste reagiram ao pronunciamento de Jair Bolsonaro desta terça-feira, 24, em cadeia de rádio e TV.

"Percebemos, sem espanto, os graves desencontros entre o pronunciamento do presidente e as diretrizes cotidianas do Ministério da Saúde. Esta fala atrapalha não só o ministro, mas a todos nós", diz o documento.

Em pronunciamento no rádio e TV, Jair Bolsonaro voltou a comparar a Covid-19 a uma "gripezinha" ou "resfriadinho", atacou a imprensa e usou idosos para criticar o fechamento de escolas. Bolsonaro ainda voltou a atacar as medidas dos governadores, pedindo para eles "abandonarem o conceito de terra arrasada" (leia mais no Brasil 247).

Leia à carta na íntegra: