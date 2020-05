Secretários de Saúde criticam Teich por não oferecer respostas à pandemia do novo coronavírus

247 - O ministro da Saúde, Nelson Teich, ainda não deu nenhuma resposta efetiva para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, apesar de estar no cargo há quase um mês. A conclusão é de secretários estaduais de saúde após uma reunião realizada nesta semana para discutir a possibilidade do ministério remunerar, por meio de recursos do SUS, os leitos destinados para atender pacientes da Covid-19 nos hospitais de campanha.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Teich ainda insiste em dizer que é preciso discutir a pandemia internamente, avaliar, conhecer dados, sem oferecer respostas concretas aos estados e municípios.

Nesta linha, Teich cedeu à pressão do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e assentiu em fazer uma campanha sobre prevenção ao coronavírus e a necessidade do distanciamento social além de ter anunciado que até o segundo semestre o governo federal deverá adquirir46 milhões de testes para a Covid-19.

